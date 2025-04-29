Руководство «Налог-сервиса» арестовано за взятки. Это учреждение подведомственно ФНС

«Ъ»: главу «Налог-сервиса» и его зама арестовали по обвинению в получении взятки

В Москве арестованы гендиректор ФКУ «Налог-сервис» Роман Филимошин и его заместитель Дмитрий Шалаев. Оба фигуранта подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. С 2011 года учредителем «Налог-сервиса» значится ФНС.

Басманный районный суд Москвы санкционировал арест генерального директора Федерального казенного учреждения «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Как сообщает «Коммерсантъ», они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Учреждение находится в подведомственности Федеральной налоговой службы.

Ходатайства Главного следственного управления СКР об аресте руководителей «Налог-сервиса» рассмотрела судья Евгения Николаева. В обоих случаях она поддержала доводы следствия и прокурора. Фигуранты заключены под стражу.

Чем занимается «Налог-сервис»

ФКУ «Налог-сервис» было зарегистрировано в 2001 году. С 2011 года его учредителем значится ФНС. С 2013 года учреждение возглавляют Филимошин и его зам Шалаев.

На сайте организации указано, что она создана в целях оптимизации бизнес-процессов ФНС.

«Налог-сервис» занимается организационно-техническим и информационным обеспечением работы налоговой службы и ее территориальных органов.

ФКУ отвечает за массовую печать и рассылку налоговых уведомлений, централизованный ввод данных налоговой и бухгалтерской отчетности, организацию работы контакт-центра, архивное хранение документов и ряд других функций. В регионах действует 82 филиала «Налог-сервиса».

Закупки и контракты

Став частью структуры ФНС, «Налог-сервис» участвует в государственных закупках в качестве заказчика услуг и товаров. Среди его крупнейших поставщиков значатся ФГУП «Почта России», ООО «Рубитех» и ООО «Системный софт».

Только «Рубитех» и «Системный софт» с 2020 по конец 2024 года поставили «Налог-сервису» оборудования для автоматизированной обработки данных и предоставили услуг по его обслуживанию и ремонту почти на 70 млрд руб.

В целом с 2012 года объем закупок ФКУ «Налог-сервис» составил около 236 млрд руб.

По данным источника «Коммерсанта», расследование связано с подозрением в получении взятки от одного из деловых партнеров «Налог-сервиса» за продолжение сотрудничества.

В самом ФКУ «Налог-сервис» ситуацию с арестом своих руководителей комментировать не стали. В силовых структурах пока тоже воздерживаются от подробностей.