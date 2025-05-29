Бойцу ММА продлили арест по делу о теракте в парке «Зарядье»

Второй Западный окружной военный суд еще на три месяца продлил срок ареста бойцу смешанных единоборств (ММА) Ламберду Ахьядову, который обвиняется в совершении террористического акта в отношении инспектора МАДИ в парке «Зарядье». Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

По его словам, повторная экспертиза по делу обвиняемого завершена, однако ее результат суд пока не получил.

Суд удовлетворил требование гособвинителя Светланы Тарасовой, которая настаивала на продлении ареста, объясняя свою позицию тем, что при смягчении условий содержания Ахьядов может скрыться или воспрепятствовать расследованию уголовных дел.

Следующее судебное заседание запланировано на 16 июня.

Следствием установлено, что Ахьядов присягнул запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» и был завербован в Турции. Ему вменяется участие в теракте (ст. 205 УК РФ), покушение на жизнь полицейского (ст. 317 УК РФ), применение насилия в отношении сотрудника полиции (ст. 318 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 205.5 УК РФ). Бойцу ММА грозит пожизненное заключение.

Инцидент произошел 31 декабря 2022 года на Москворецкой набережной в парке «Зарядье». Инспектор МАДИ снимал на камеру припаркованные автомобили, в это время к нему подошел неизвестный и попросил перестать снимать. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес жертве 16 ножевых ранений.

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