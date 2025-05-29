В Крыму нашли клад 1917 года

Overclockers: в Крыму нашли клад, закопанный в 1917 году

На полуострове Крым примерно в 10 км от Севастополя нашли закопанные больше ста лет назад сокровища. Об этом сообщает портал Overclockers.

Археологи обнаружили в населенном пункте Орлиное 281 медную монету, выпущенную в период с середины XIX до начала XX века, а также серебряную медаль «За усердие», отлитую в эпоху правления Николая I. Кроме того, на месте обнаружили гильзы 1917 года, благодаря которым специалисты и установили дату появления клада.

Как отметила доцент СевГУ Татьяна Сарапулкина, само Орлиное представляет собой археологический памятник, в котором нужно провести охранные раскопки перед началом любых строительных работ.

Недавно группа археологов из Венгерского национального музея в Будапеште обнаружила на холме Шомло на западе страны более 300 древних артефактов возрастом свыше 3000 лет. Среди предметов оказались бронзовые изделия, украшения и изделия кузнецов, принадлежавшие загадочной гальштатской культуре.

Ранее россиянам объяснили, что делать с найденным на участке кладом.