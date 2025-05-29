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Общество
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Главный раввин России посетовал на нехватку еврейских детских лагерей

Главный раввин России Лазар заявил о нехватке еврейских детских лагерей в стране
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Евгений Биятов/РИА Новости

В России не хватает учреждений, где дети могли бы учиться и отдыхать, отвлекаясь от окружающей их жестокости, заявил главный раввин России Берл Лазар после посещения еврейского детского летнего лагеря «Ган Исраэль» в Подмосковье в преддверии 1 июня — Международного дня защиты детей. Об этом «Газете.Ru» сообщила его пресс-служба.

«Сейчас дети видят сцены жестокости и на улицах, и на экранах телевизоров, и в своих гаджетах, и сейчас особенно важно делать все, чтобы дети находились в защищенном пространстве», — рассказал Лазар.

Как отметил главный раввин, сегодня у еврейской общины России восемь таких лагерей, работающих в несколько смен, и несколько лагерей дневного пребывания, но этого недостаточно.

«Спрос сегодня больше, чем наши возможности, мы стараемся увеличивать число таких лагерей, мы будем вкладывать в образование и в воспитание детей максимум усилий, чтобы каждый ребенок почувствовал, что о нем думают, что люди готовы делать все, чтобы он стал правильным, счастливым человеком», — заявил он.

Ранее стало известно, что, согласно результатам опросов, почти половина (41%) россиян собираются отправить детей в летний лагерь.

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