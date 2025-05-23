В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала расследуют деятельность британской группы альпинистов, состоящей из бывших военных и одного министра, которые в рекордный срок поднялись на Эверест с использованием ксенона, рассказал глава туристического ведомства страны Нараян Прасад Регми. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, в группу экс-солдат британских подразделений, которые поднялись на Эверест, был министр по делам ветеранов Эл Карнс минобороны Великобритании. Они использовали ксенон для облегчения акклиматизации, что обычно занимает около двух месяцев, и поднялись на гору за пять дней.

Глава туристического ведомства Непала подчеркнул, что альпинисты никого не предупредили об использовании ксенона.

Регми добавил, что ведомство вызовет туристов, а также британского министра, и будет принимать меры, которые сочтут необходимыми в соответствии с законом.

До этого сообщалось, что телеведущая Виктория Боня покорила гору Эверест. Боня поднялась на вершину 8848 метров со второй попытки. Это произошло утром 19 мая.

Ранее ученые выяснили, что таяние ледника Эвереста лишит воды миллионы людей.