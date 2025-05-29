В Италии предупредили о пробуждении супервулкана, который «погрузит планету в хаос»

Ученые сообщили, что в Италии может проснуться супервулкан, извержение которого «погрузит планету в хаос», пишет Daily Star.

Ученые отметили рост сейсмической активности в районе итальянского супервулкана Кампи-Флегрей. За последние полгода в этом регионе было зарегистрировано более 3000 землетрясений. В мае 2025 года произошел толчок магнитудой 4,4 – самый сильный за последние 40 лет. Это вызвало обеспокоенность среди специалистов, изучающих вулканическую активность.

Кампи-Флегрей представляет собой гигантскую кальдеру, образовавшуюся в результате древних извержений. Последнее извержение этого вулкана произошло в 1539 году. Если он вновь станет активным, последствия могут быть катастрофическими не только для Италии, но и для всего мира. Выбросы вулканического пепла могут покрыть большую часть Европы, привести к отмене авиарейсов и нарушению воздушного сообщения. Пепел также может блокировать солнечный свет, вызывая похолодание и климатические катаклизмы.

В непосредственной близости от вулкана проживают более четырех миллионов человек, включая жителей Неаполя и его окрестностей. Кроме того, исследователи отмечают увеличение выбросов газа из недр Земли, что часто указывает на движение магмы к поверхности. Также продолжается процесс брекчирования – медленного поднятия земной коры под давлением магматических пород. Город Поццуоли уже поднялся на 1,4 метра за последние годы.

Специалисты проводят исследования, чтобы понять, связаны ли эти изменения с движением магмы или же являются результатом естественных взаимодействий горных пород. Моделирование показывает, что напряжение в коре под вулканом возрастает, а значит, повышается риск разрыва пород.

Несмотря на все это, ученые подчеркивают, что извержение не является неизбежным. Тем не менее, ситуация требует внимания и дальнейших исследований, поскольку даже небольшие изменения в активности вулкана могут иметь серьезные последствия, добавили эксперты.

Ранее драгоценный металл обнаружили в лаве извергающихся вулканов на Гавайях.