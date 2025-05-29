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Общество
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Власти Омской области оценили опасность рапсового листоеда для региона

В минсельхозе Омской области рассказали о борьбе с жуком-вредителем
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Telegram-канал Mash

Площади посевов в Омской области были оперативно обработаны от рапсовых листоедов, заявили «Газете.Ru» в министерстве сельского хозяйства региона. Так там ответили на вопрос, угрожает ли региону полное уничтожение посевов.

«Площади оперативно обработаны. Вопрос взят на контроль Россельхозцентром по Омской области», — сообщили там.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что «полчища жуков» атаковали поля региона. Отмечалось, что жуки не опасны для людей и животных, но опасны для сельского хозяйства.

Ранее россиян предупредили об опасности испанских слизней.

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