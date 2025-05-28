«Съедают все на пути»: россиян предупредили об опасности испанских слизней

Москвичей предупредили о возможном нашествии слизней Arion vulgaris, которых также называют испанскими. Дачникам, которые собирают вредителей, важно после этого тщательно мыть руки, предупредил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. В беседе с 360.ru он подчеркнул, что есть слизней ни в коем случае нельзя, так как в них могут быть опасные паразиты.

Отметим, что речь идет о моллюсках, которые не ядовиты и не могут укусить человека, однако их слизь может содержать патогенные микроорганизмы и яйца паразитических червей. Как сообщила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова газете «Известия», есть случаи, когда контакт с такими слизнями приводил к заражению менингитом, вызванным гельминтами. Поэтому голыми руками трогать слизней не рекомендуется. Марьинский с этим согласился, отметив важность соблюдения гигиены.

«Если на приусадебном участке вы их руками собираете в ведро, чтобы выкинуть просто, то помойте после этого руки, и все будет совершенно в порядке. В остальном они для человека совершенно безобидны, а вот садам могут принести серьезный урон», — отметил специалист.

Слизни съедают или портят практически все растения на своем пути, из-за чего создают настоящую угрозу для сельского хозяйства, подчеркнул биолог. По его словам, также они могут есть животную пищу, включая собственных сородичей, если те меньше их по размеру.

Что касается возможного нашествия слизней предстоящим летом в столичном регионе, то точных прогнозов на сегодняшний день нет, добавил биолог. Несмотря на достаточно теплую зиму, большая часть моллюсков могла погибнуть, так как при отсутствии снега даже понижение температуры до 10-15 градусов ниже нуля является для них критичным, объяснил Марьинский.

Напомним, до этого он также отметил, что слизни Arion vulgaris могут достигать 15 см в длину. По мнению ученого, их появление в Москве ожидается во второй половине июня в случае теплого и влажного лета. А если будет более прохладно, то ожидать их стоит в середине июля.

Ранее дачникам рассказали, как бороться со слизнями и муравьями на участке.