В Москве школьница выкурила самокрутку от едва знакомого парня и попала в больницу

Mash: в Москве девушка попала в больницу, выкурив сигарету

Девушку госпитализировали после свидания с молодым человеком в Москве. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел на Таганской. По данным Telegram-канала, 17-летняя школьница познакомилась с возлюбленным в интернете, это была вторая их встреча.

Во время прогулки юноша якобы сделал самокрутку и предложил спутнице. Девушка выкурила, но затем почувствовала недомогание.

«Резко закружилась голова, в глазах потемнело, стоять на ногах было тяжело», – сообщается в публикации.

Сам молодой человек говорил, что все хорошо, но едва ли не удерживал пострадавшую. Заметив это, школьница стала кричать и сбежала. Позже ее заметили прохожие и вызвали медиков, которые доставили ее в больницу.

Как полагают специалисты, пациентка пострадала от токсического действия неуточненного вещества. На данный момент жизни девушки ничего не угрожает.

Сотрудники МВД тем временем ищут ее спутника.

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