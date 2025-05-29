На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Российский регион атаковали полчища жуков

Mash: Омскую область атаковали полчища жуков, сельское хозяйство под угрозой

Поля в Омской области наводили полчища рапсового листоеда — жуков, способных уничтожить посевы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Сейчас он [рапсовый листоед] поедает сорняки, но как только взойдут пшеница и ячмень — переключится на них», — говорится в публикации.

По информации Mash, вспышку спровоцировала ранняя теплая весна и запущенные поля без вспашки. Подобное происходит раз в три-четыре года.

В настоящее время очаги нашествия локализуют, обрабатывают биопрепаратами и вручную собирают вредителей.

«Для людей и животных жуки не опасны — только для урожая», — уточнил Mash.

В начале мая биолог и агроном Михаил Воробьев заявил, что долгоносики (яблоневые и земляничные цветоеды), которые хорошо перенесли минувшую зиму, могут представлять опасность для дачных культур в Московском регионе, потому что они увеличили свою численность на фоне отсутствия холодов. Из-за высокой численности долгоносиков можно потерять около 50% урожая еще до завязей, уточнил Воробьев.

По его словам, в этом сезоне также хорошо уродилась тля, которая питается всеми зелеными листьями.

Ранее садоводы рассказали, как избавиться от ос на участке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами