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Общество
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Проректора КрасГМУ отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

NGS24: проректора КрасГМУ Соловьеву перевели под домашний арест до 1 августа
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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Красноярске суд отправил проректора Красноярского государственного медицинского университета (КрасГМУ) Ирину Соловьеву под домашний арест до 1 августа. Об этом сообщает местный портал NGS24 со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Красноярского края.

Фигурантку задержали 2 апреля по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год Соловьева начисляла премии своим подчиненным, которые затем возвращали деньги ей. Проректор убеждала сотрудников, что средства пойдут на нужды учебного заведения, однако фактически оставляла их себе. Размер похищенных средств пока не раскрывается.

В суде Соловьева полностью признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием. Одним из условий соглашения является предоставление информации о возможных соучастниках преступления.

До этого суд арестовал на два месяца заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Дагестане арестовали экс-главу района по подозрению в мошенничестве.

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