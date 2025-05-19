Бастрыкин заявил, что ИИ помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского

Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) помогали раскрыть очень резонансные преступления, в том числе убийства журналистки Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает РИА Новости.

По его словам, алгоритмы ИИ также помогали раскрыть лиц, которые совершили покушение на писателя Захара Прилепина и готовили аналогичное преступление против телеведущего Владимира Соловьева.

29-летняя Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Она возвращалась в Москву после патриотического фестиваля «Традиция».

40-летнего Татарского не стало 2 апреля 2023 года. Во время творческой встречи в петербургском кафе террористка Дарья Трепова вручила Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство (СВУ), которое чуть позже сдетонировало. Были ранены 52 участника мероприятия.

Ранее Путин высказался об убийстве Дугиной и генерала Кириллова.