В Россию привезли из Белоруссии зараженную курицу

SHOT: в привезенных из Белоруссии в РФ курице и сыре нашли кишечную палочку

В курице и сыре, импортированных из Белоруссии в Россию, выявлены бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные санитарного надзора.

Нарушения обнаружены у производителей «Смолевичи бройлер» (курица) и «Смолевичи молоко» (сыр). Продукция предприятий переведена на усиленный лабораторный контроль. Информация о возможных рисках направлена в регионы и розничные сети, где могли быть поставлены зараженные товары.

«В продукции выявлены бактерии группы кишечной палочки, что требует немедленных мер по изъятию партий», — отмечается в сообщении.

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