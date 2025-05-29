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Выставка #Всемпособаке пройдет в Москве

Выставка #Всемпособаке состоится 1 июня в Москве
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«Подарок судьбы»

Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы» проводит выставку-пристройство собак из приютов 1 июня 2025 года в парке «Новодевичьи пруды».

Выставка #Всемпособаке — это ежегодный городской социальный проект, привлекающий множество гостей и имеющий большой резонанс в обществе. Цель акции — найти дом для животных из приютов и позитивно повлиять на отношение общества к беспородным собакам и кошкам.

Гостей выставки будут ждать более 80 собак, которые нуждаются в семье и заботе. Все собаки совершенно разные по возрасту, размеру, внешности и темпераменту, но абсолютно все здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом. Чтобы забрать животное домой, будущим хозяевам нужно будет пройти собеседование с представителем Фонда и зоопсихологом, а также заключить договор ответственного содержания (нужен паспорт). Новые владельцы получат от Фонда и партнеров подарки и всестороннюю поддержку по всем вопросам адаптации, воспитания и ухода за питомцами.

На выставке будет работать пункт сбора приютам и #мешок добра — пункт сбора помощи животным из приютов.

Выставки #всемпособаке активно поддерживают российские знаменитости: артисты, блогеры и спортсмены записывают видео-анонсы выставки и регулярно посещают акции лично — а иногда даже берут на них животных. Например, певец Сергей Лазарев нашел свою вторую собаку на выставке #всемпособаке в мае 2018 года, а олимпийская чемпионка Анна Щербакова — на аналогичной выставке в 2022 году.

Выставка пройдет 1 июня с 12:00 до 18:00 в парке «Новодевичьи пруды» (м. Спортивная). Вход свободный и бесплатный.

Ранее выяснилось, что домашние животные помогают улучшить качество жизни половине россиян.

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