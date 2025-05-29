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Ученые заявили, что Земля может замерзнуть и сойти с орбиты из-за проходящей мимо звезды

Daily Mail: Землю может выбросить с орбиты звезда, угрожающая жизни на планете
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Сергей Корсаков/Роскосмос

Французские ученые подсчитали, что Земля может быть выброшена с орбиты проходящей звездой, из-за чего все живое на планете замерзнет, пишет Daily Mail.

Ученые предупредили, что Земля может быть выброшена со своей орбиты в результате пролета рядом с ней другой звезды. Такой сценарий может привести к тому, что планета окажется в межзвездном пространстве без тепла Солнца, и все живое на ней замерзнет.

Исследование было проведено специалистами из Planetary Science Institute и Университета Бордо. Они провели компьютерное моделирование, в рамках которого запустили тысячи симуляций движения Солнечной системы под воздействием внешних факторов. Ранее считалось, что наша система стабильна, однако новые данные показали, что влияние проходящих звезд может значительно изменить траекторию планет.

По расчетам ученых, вероятность того, что Земля будет выброшена из Солнечной системы или столкнется с другим небесным телом, составляет около 0,2% за следующие пять миллиардов лет. Для сравнения, риск для Марса оценивается как несколько выше — 0,3%, а для Плутона — до 5%.

Особую опасность представляют те звезды, которые проходят на расстоянии не более чем в сто раз больше, чем среднее расстояние от Земли до Солнца. Вероятность такого близкого контакта оценивается примерно в 5% за указанный период.

Если бы такое произошло, это могло бы вызвать серьезные изменения в движении планет. Особенно уязвимыми оказались бы гигантские планеты — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, чьи орбиты могли бы стать нестабильными и даже спровоцировать столкновения между крупными объектами Солнечной системы.

Хотя сам сценарий выглядит драматично, стоит помнить, что он относится к очень далекому будущему — порядка пяти миллиардов лет, отмечают эксперты. К этому времени Солнце, согласно своим эволюционным процессам, станет красным гигантом и, вероятно, поглотит внутренние планеты, включая Землю.

Тем не менее, исследование напоминает о том, что Вселенная нестабильна и даже такая надежная система, как наша, со временем может измениться.

Ранее американские ученые обнаружили в космосе «скопление душ».

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