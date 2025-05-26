Американские ученые обнаружили в космосе «скопление душ»

Американские ученые с помощью специальных приборов нашли в космическом пространстве «скопления душ» — сгустки энергии, видимые только в радиодиапазоне. Об этом пишет Daily Mail.

При помощи австралийского телескопа ASKAP они обнаружили сферу с «замечательной круговой симметрией». Объект назвали Teleios.

«Наиболее очевидной характеристикой Телейоса является его замечательная круговая симметрия в сочетании с низкой поверхностной яркостью», — пишет издание.

Некоторые специалисты полагают, что это открытие может свидетельствовать о существовании душ или ранее неизвестных форм энергии.

До этого из нерецензированных научных материалов arXiv стало известно, что американские ученые из NASA представили план по поиску так называемых планет-изгоев в нашей галактике Млечный Путь. Ключевую роль в их обнаружении сыграет космический телескоп «Нэнси Роман», который запустят в 2026 году.

Отмечается, что телескоп «Нэнси Роман» с 2027 года начнет масштабный поиск, который должен выявить от сотен до тысяч странствующих миров.

Ранее сообщалось, что Россия планирует направить 4,5 трлн рублей на космическую отрасль до 2036 года.