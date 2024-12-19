Тесть облил зятя кислотой из-за отказа везти его дочь в медовый месяц за границу

В Индии тесть облил зятя кислотой из-за отказа везти его дочь за границу

В Индии 65-летний мужчина облил кислотой своего 29-летнего зятя из-за отказа везти его дочь в медовый месяц за границу. Об этом сообщает The Times Of India.

По информации издания, инцидент произошел в районе Тхана штата Махараштре. После свадьбы у тестя и зятя возникли разногласия из-за места проведения медового месяца. Первый настаивал, чтобы молодожены отправились в религиозное место за границей, а второй хотел посетить Кашмир. Между мужчинами произошел крупный конфликт.

Зять подошел к тестю и плеснул в него кислотой. В результате мужчина получил серьезные травмы лица и тела, сейчас он проходит лечение.

В данный момент полиция занимается розыском нападавшего. Его планируют привлечь к ответственности по нескольким статьям.

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