После трагедии в Байкальске депутат призвал добавить в УК РФ новую статью

В России необходимо ввести уголовное наказание для людей, которые покупают спиртные напитки несовершеннолетним детям и подросткам. С такой инициативой в беседе с aif.ru выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя трагедию, случившуюся в Байкальске.
Покупая алкоголь несовершеннолетним, человек не только дает возможность пить спиртное тем, кто еще не способен отдавать отчет своим действиям, но и наносит тяжкий или средний вред здоровью подростков, подчеркнул парламентарий.
«Их отравляют. Все-таки воздействие алкоголя на детский организм немножко другое, более резкое бывает, чем на взрослый организм», — пояснил он.
По мнению депутата, покупая подросткам алкоголь, гражданин становится участником преступной схемы, следовательно, ему должно грозить уголовное наказание. Для этого Милонов предложил добавить в Уголовный кодекс соответствующую статью.
Сегодня же за это нарушение грозит административное наказание – на того, кто купил спиртное по просьбе детей и подростков, накладывается штраф от четырех до пяти тысяч рублей.
Напомним, в Байкальске Иркутской области вечеринка подростков по случаю дня рождения закончилась массовой резней, жертвами которой стали пятеро человек. На своих товарищей напал 17-летний юноша, подробнее о трагедии – в материале «Газеты.Ru».
Ранее россиян призвали не давать детям пробовать спиртное.