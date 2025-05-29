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После трагедии в Байкальске депутат призвал добавить в УК РФ новую статью

Депутат Милонов: в РФ нужна уголовная статья за покупку алкоголя для детей
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Depositphotos

В России необходимо ввести уголовное наказание для людей, которые покупают спиртные напитки несовершеннолетним детям и подросткам. С такой инициативой в беседе с aif.ru выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя трагедию, случившуюся в Байкальске.

Покупая алкоголь несовершеннолетним, человек не только дает возможность пить спиртное тем, кто еще не способен отдавать отчет своим действиям, но и наносит тяжкий или средний вред здоровью подростков, подчеркнул парламентарий.

«Их отравляют. Все-таки воздействие алкоголя на детский организм немножко другое, более резкое бывает, чем на взрослый организм», — пояснил он.

По мнению депутата, покупая подросткам алкоголь, гражданин становится участником преступной схемы, следовательно, ему должно грозить уголовное наказание. Для этого Милонов предложил добавить в Уголовный кодекс соответствующую статью.

Сегодня же за это нарушение грозит административное наказание – на того, кто купил спиртное по просьбе детей и подростков, накладывается штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

Напомним, в Байкальске Иркутской области вечеринка подростков по случаю дня рождения закончилась массовой резней, жертвами которой стали пятеро человек. На своих товарищей напал 17-летний юноша, подробнее о трагедии – в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян призвали не давать детям пробовать спиртное.

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