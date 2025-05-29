На обложке альбома 1973 года «The Dark Side of the Moon» группы Pink Floyd изображена дисперсию света. Об этом «Газете.Ru» заявил школьный учитель физики Павел. Пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) на изображении он не увидел, в отличие от депутата Госдумы Михаила Матвеева.

«С детства мы все знаем такую поговорку: каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот семь цветов радуги. Наш глаз, как инструмент, созданный природой, воспринимает вот эти частоты, которые входят в свет, он воспринимает их вот в таком виде и все. Это цвета радуги, природы, окружающего мира, это оптические закономерности. И все», — сказал он.

Учитель объяснил, что на обложке альбома британских рокеров на треугольную призму проходит луч света, который разделяется на составляющие цвета. Специалист отметил, что на изображении представлено физическое явление, которое можно показывать детям вна уроках.

«Такие же картинки мы показываем, когда рассказываем о дисперсии света, все учителя физики. На уроках это и показывают, и хоть кто, хоть как там что-то будет запрещать или не запрещать, от этого свет не перестанет разлагаться, от этого цвета не изменятся, от этого порядок не изменится этих цветов», — подчеркнул физик.

До этого депутат Госдумы Михаил Матвеев допустил запрет в России обложки альбома Pink Floyd из-за пропаганды ЛГБТ. Так он прокомментировал штраф для россиянки за эмодзи с шестицветной радугой в треугольнике, которая отсылает к альбому Pink Floyd 1973 года. Сам флаг ЛГБТ появился на пять лет позже, в 1978 году.

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