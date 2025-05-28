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В Бурятии местный житель изнасиловал знакомого из-за спора об ориентации

В Улан-Удэ мужчина до комы изнасиловал знакомого из-за спора об ориентации
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Бурятии местный житель изнасиловал знакомого, не скрывавшего своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в Улан-Удэ. Конфликт между мужчинами возник после спора о нетрадиционной сексуальной ориентации одного из них. В результате словесная перепалка переросла в открытое столкновение: агрессор избил знакомого и надругался над ним, используя тупой предмет.

Потерпевшего госпитализировали в местную больницу, он находится в коме. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы по статье о насильственных действиях сексуального характера. Мужчина был судим за надругательство над несовершеннолетним.

До этого житель Волгоградской области рассказал о пытках, которым его подвергли в бане после заданного детям вопроса.

Ранее сообщалось о том, что в США отец спас 11-летнюю дочь от извращенца, который затащил ее в отдаленный район.

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