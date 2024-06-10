проект

>

Названа дыхательная практика, помогающая быстрее уснуть

Сомнолог Панков: техника дыхания «4-7-8» помогает быстрее заснуть

close
100%
Shutterstock

Дыхательные упражнения могут помочь быстрее заснуть за счет расслабления. Один из эффективных методов – техника дыхания «4-7-8», рассказал «Газете.Ru» врач-невролог медицинской компании СберЗдоровье Максим Панков.

«Она основана на дыхательных упражнениях пранаямы, древней йогической практики контроля дыхания. Было доказано, что эти типы осознанных дыхательных упражнений помогают снижать стресс и расслабляться. Глубокое дыхание, практикуемое в рамках техники «4-7-8», помогает успокоить тело, активируя парасимпатическую нервную систему с помощью блуждающего нерва, который отвечает за отдых и расслабление», – рассказал Панков.

По его словам, перед выполнением практики нужно найти удобное место, где можно сидеть с прямой спиной. Также упражнение можно делать, лежа на кровати.

«Нужно прижать язык к задней части верхних зубов и держать его там. Полностью выдохнуть через рот вокруг языка, издавая свистящий звук. Закрыть губы и вдохнуть через нос, считая от 1 до 4. Задержать дыхание на счет от 1 до 7. Полностью выдохнуть через рот, издавая свистящий звук, считая от 1 до 8. Так выглядит один цикл. Повторить нужно еще три цикла», – отметил врач.

Как рассказал Панков, делать упражнение можно каждый раз, находясь в состоянии стресса, или перед засыпанием. По мере привыкания к технике можно увеличить количество циклов до восьми. Иногда во время упражнений можно почувствовать головокружение, – со временем это пройдет.

Ранее россиянам рассказали, как определить суточную норму белка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами