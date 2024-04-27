Тренер объяснила, как быстро похудеть с помощью дыхательной практики

Правильное дыхание может стать эффективным инструментом для быстрого сброса лишнего веса. Выполнение определенных практик питает клетки кислородом, ускоряет обмен веществ, заставляя организм тратить для этого запасы жира, рассказала «Пятому каналу» научный сотрудник РГУ имени Косыгина, член ассоциации заслуженных врачей и наставников России, тренер по дыхательным гимнастикам для похудения и оздоровления Марина Корпан.

Стимулируя каждую клетку организма за счет насыщения ее кислородом, человек ускоряет расщепление накопленного жира, который будет постепенно выводиться из организма. В нормальном варианте вся съеденная пища должна превращаться в продукты распада в виде воды, углекислого газа и энергии, отметила эксперт.

«Если у вас недостаточно кислорода, вы не дойдете до последней точки, и все уйдет в жир», — подчеркнула она.

Дыхательные практики, в частности, задерживание дыхания, способствуют выделению молочной кислоты, а мозг при этом получает сигнал о том, что ему нужны жировые клетки для выработки энергии. Так человек худеет при ограничении дыхания, объяснила Корпан.

Чтобы это сработало, необходимо выполнять любой привычный комплекс упражнений, соединяя его с правильным дыханием: сначала делать вдох, затем длинный медленный выдох и на задержке дыхания подключать физнагрузку. Это аэробный процесс, увеличивающий расход энергии, считает специалист.

Еще одна рабочая практика, по мнению тренера, — это диафрагмальное дыхание, при котором человек дышит животом с включением на вдохе нижних ребер грудной клетки. Такое дыхание уменьшает объем талии и формирует плоский живот, утверждает Корпан. Она посоветовала изучить и другие дыхательные практики, подчеркнув, что выполнять их можно не всем. Так, к ограничениям относятся тромбы, болезни ЖКТ, перенесенные инфаркт или инсульт, воспалительные заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания и другие.

Врачи ранее рассказали, как дыхание через рот может повлиять на прикус.