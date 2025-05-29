Семье Заура Гурциева, погибшего в результате взрыва в Ставрополе, окажут помощь

Власти Ставрополя окажут всю необходимую помощь семье ветерана специальной военной операции (СВО) и первого заместителя главы города Заура Гурциева, которого не стало в результате взрыва на улице Чехова. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Иван Ульянченко.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким мужчины. По словам Ульянченко, все сотрудники администрации Ставрополя скорбят из-за произошедшего.

«Мы окажем всю необходимую помощь семье [Гурциева]. А Заур Александрович навсегда останется в наших сердцах», — добавил мэр.

Инцидент, который привел к гибели ветерана, произошел поздно вечером 28 мая во дворе жилого дома. Telegram-канал Baza сообщал, что в результате взрыва не стало двух мужчин.

Один из них — ветеран СВО, участник программы «Время Героев» и первый заместитель главы Ставрополя Заур Гурциев. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что сотрудники правоохранительных органов рассматривают все версии случившегося, включая теракт.

Предварительно, второй раненый — знакомый участника боевых действий, 29-летний Никита П. Именно на нем могло находиться сработавшее взрывное устройство.

Ранее в базе данных украинского сайта «Миротворец» обнаружили личную информацию Заура Гурциева.