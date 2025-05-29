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Россиянин сломал ключицу, упав со стремянки, и занимался самолечением, его еле спасли

В Татарстане спасли мужчину с дырой в груди после падения со стремянки
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Telegram-канал «Горздрав Челны»

Врачи Второй городской больницы в Набережных Челнах спасли мужчину, который получил бытовую травму, занимался самолечением и в итоге сильно запустил свое состояние. Медикам пришлось бороться за его жизнь 50 дней. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения города.

Мужчина рассказал, что во время ремонта упал со стремянки. Несмотря на сильную боль в плече, он неделю занимался самолечением, прикладывая мази. В итоге, когда он обратился за помощью, у него началось воспаление срединных структур грудной клетки, где находятся жизненно важные органы. Осложнения развились на фоне полученного перелома ключицы.

«В реанимацию его доставили с сильными болями, лихорадкой и симптомами интоксикации. В его груди образовалась дыра, сквозь которую можно увидеть часть легкого. За дело взялись торакальные хирурги. Три операции, большая кровопотеря... 36-летнего мужчину буквально вытащили с того света!» — рассказали медики.

Врачи уточнили, что пациент идет на поправку. В ближайшее время ему потребуется хирургическое лечение, чтобы вернуть ключицу в исходное положение, а также операция по пересадке кожи.

Ранее врачи из Барнаула рассказали, что ампутировали ногу мужчине, который занимался самолечением рака.

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