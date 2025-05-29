Лабрадор стал «директором по счастью» в индийской компании

В индийской компании лабрадор стал «директором по счастью», пишет The Indian Express.

Технологический стартап из индийского города Хайдарабад назначил золотистого ретривера по кличке Бранни на должность «директора по счастью». Компания подчеркнула, что животное действительно будет участвовать в формировании дружелюбной и позитивной атмосферы в коллективе.

Бранни уже стал полноценным членом команды. У него есть своя визитка, рабочая электронная почта и даже график встреч. В его обязанности входит приветствие сотрудников по утрам, участие в перерывах, создание комфортной обстановки во время напряженных рабочих дней и проведение коротких неформальных «кофейных сессий». Сотрудники отметили, что с появлением собаки в офисе стало ощущаться больше радости и спокойствия.

Выбор именно золотистого ретривера не случаен. Эта порода известна своей доброжелательностью, уравновешенным характером и способностью чувствовать эмоции людей. Основатель компании отметил, что такие качества особенно важны для поддержания морального духа коллектива.

Этот шаг получил положительную реакцию от пользователей соцсетей. Многие пользователи социальных сетей назвали инициативу оригинальной и полезной для психического здоровья работников. Некоторые шутили, что тоже готовы подать заявку на работу в такой компании.

Ранее компания в Англии предлагала высокооплачиваемую работу по присмотру за офисным котом.