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Компания в Англии предлагает высокооплачиваемую работу по присмотру за офисным котом

Британская компания готова платить £100 в час няне офисного кота
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Aviamarket

Британская компания предлагает высокооплачиваемую работу по присмотру за офисным котом Джерри, пишет «Би-би-си».

Компания Aviamarket, специализирующаяся на авиационной торговле и расположенная в центре Лондона, объявила о наборе няни для офисного кота по кличке Джерри. За выполнение обязанностей предлагается зарплата до £100 в час, что вызвало широкий интерес со стороны соискателей.

Джерри — британский короткошерстный кот, который уже давно стал частью офисной жизни. Работодатель описывает его как чувствительное и требующее внимания животное. Обязанности няни включают регулярное кормление, уход за шерстью, создание комфортной обстановки, а также воспроизведение классической музыки по пятницам. Один раз в месяц коту положено посещение люксовых магазинов для покупки новых игрушек.

Работа предполагает занятость от 8 до 40 часов в неделю. Кандидат должен иметь опыт ухода за животными, быть аккуратным и ответственным. По словам основателя компании Виктора Мартынова, он начал брать кота в офис из-за плотного графика работы, но вскоре заметил, что присутствие Джерри положительно влияет на настроение сотрудников.

Кот стал не просто питомцем, а полноценным участником рабочего процесса. Сотрудники даже завели традицию — перед началом дня прикасаться к нему на удачу. Однажды Джерри помог заключить крупную сделку, запрыгнув к клиенту на колени во время переговоров.

Ранее мужчина уволился с работы, чтобы отправиться в плавание по Тихому океану со своим котом.

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