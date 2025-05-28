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В Каспийском море появился новый остров

ТАСС: на севере Каспийского моря появился новый остров
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Depositphotos

Российские ученые подтвердили появление нового острова в северной части Каспийского моря. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Института океанологии им. П. П. Ширшова (ИО) РАН.

«Ученым удалось подтвердить существование нового острова в 30 км к юго-западу от острова Малый Жемчужный», — говорится в сообщении.

Причиной появление острова стало падение уровня Каспийского моря, уточнили в РАН. Недавно экспедиции ученых удалось достигнуть берегов острова, но высадка не состоялась из-за плохих погодных условий.

Недавно спутники NASA сфотографировали остров-призрак в Каспийском море рядом с Азербайджаном.

До этого сообщалось, что спутники NASA Landsat 8 и Landsat 9 запечатлели появление и исчезновение небольшого острова. По словам исследователей, его самое мощное извержение случилось в 1950 году, создав остров 700 метров в ширину и шесть — в высоту.

Ранее ученый-географ потерялся на Каспии и провел пять дней на необитаемом острове.

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