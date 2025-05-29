В астраханском поселке тушат крупный ландшафтный пожар

В поселке Волго-Каспийский Астраханской области горят хозпостройки и сухая растительность. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

«В поселке Волго-Каспийский горят 3 хозпостройки и сухая растительность по фронту на 2 километра. Распространению огня способствует сухая погода и сильный ветер», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте работают 120 пожарных, привлекли 46 единиц техники, в том числе самолет Ил-76 МЧС РФ.

25 мая сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в поселке Трусово в Наримановском районе Астраханской области. Огнем были охвачены административное здание, бензовоз, два других автомобиля и мусор на Железнодорожной улице населенного пункта. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

До этого в Ахтубинском районе Астраханской области произошел пожар на территории птицефабрики «Владимирская». Огонь охватил двухэтажное здание, где находился инкубатор, и распространился на площади 2 тыс. квадратных метров. Как рассказали в МЧС РФ, из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Никто из людей не пострадал, но при этом не удалось спасти порядка 166 тысяч кур.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.