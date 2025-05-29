Женщина стала бабушкой в 34 года

Женщина из Сингапура стала бабушкой в 34 года, пишет South China Morning Post.

Блогер из Сингапура Ширли Лин стала бабушкой в возрасте 34 лет. Ее сын, которому всего 17 лет, стал отцом. Женщина заявила, что будет поддерживать своего ребенка и помогать ему адаптироваться к новой жизни как молодого родителя.

Ширли владеет рестораном и сама и воспитывает пятерых детей. Старшему из них сейчас 18 лет, младшему — восемь лет. Она родила первого ребенка в возрасте 17 лет и с тех пор неоднократно привлекала внимание общественности своей внешностью, личной историей и активным участием в телевизионных проектах.

Лин подчеркнула, что готова оказать сыну всю необходимую помощь и поддержку. По ее словам, он уже осознает ответственность, которая теперь на него легла, и старается делать все возможное для ребенка.

В семье считают, что хотя путь молодого отца будет непростым, они справятся вместе. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, вся семья позирует с новорожденным малышом, одетым в розовый комплект. Ширли также отметила, что гордится своим сыном и верит в его силы.

Ранее бабушка начала платно сидеть со своими внуками и заработала на этом $30 тысяч.