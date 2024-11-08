Британская бабушка начала платно сидеть со своими внуками и заработала на этом $30 тысяч, пишет Daily Mail.

65-летняя пенсионерка Кэролайн Даддридж рассказала о своем необычном опыте заработка, который принес ей $30 тысяч за десять лет. Женщина ухаживала за своими семью внуками, беря за это плату.

По словам британки, история началась, когда ее старшая дочь родила первого ребенка, и она согласилась помогать, присматривая за ним каждую неделю. Сначала бабушка делала это безвозмездно, однако вскоре у нее появилось еще несколько внуков, и нагрузка увеличилась.

Постепенно ситуация стала настолько напряженной, что Кэролайн поняла: ей необходимо установить четкие правила и границы. В 2014 году она созвала собрание с дочерьми и объявила, что теперь будет брать деньги за уход за внуками. Хотя это вызвало недовольство некоторых членов семьи, она оставалась непреклонной.

Женщина установила расценки, которые были намного ниже стоимости услуг профессиональной няни. Несмотря на критику со стороны некоторых друзей и родственников, Даддридж считает, что ее подход справедлив, ведь она тратит свое время и силы на воспитание внуков.

«Моя мать мне вообще не помогала с детьми», — вспоминает Даддридж.

Ее работа включает в себя множество задач: смена подгузников, приготовление еды, прогулки в парке, чтение книг и помощь с домашними заданиями. Кроме того, бабушка старается следовать современным правилам воспитания.

Кэролайн использует заработанные деньги на покрытие повседневных расходов и иногда позволяет себе небольшие радости, такие как покупка дорогих духов. Остаток средств она откладывает на будущее, считая, что это поможет обеспечить финансовую стабильность ее внуков.

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