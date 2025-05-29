Россиянин девять месяцев работал за еду на ферме у приезжего, его освободили

В Смоленской области спасли мужчину, который работал на ферме у мигранта за еду

В Смоленской области общественники вызволили мужчину, который несколько месяцев жил на ферме у приезжего и работал за еду. Об этом сообщили в Telegram-канале «Русская Община ZOV».

По словам мужчины, он безвозмездно трудился на ферме с сентября 2024 года. Он несколько раз просил рассчитать его, но ему отказывали, после чего избивали и запугивали.

Общественники отметили, что сейчас мужчина находится в безопасности. По их информации, на ферме могут находиться и другие граждане, которые пребывают там не по своей воле.

До этого стало известно о предпринимателе-мигранте из Когалыма, который держал жителя Кургана в трудовом рабстве. Когда работник решил уйти, работодатель приехал к нему в сопровождении охраны и избил. Через некоторое время после этого россиянину удалось совершить побег, но после этого предприниматель не отстал от него и начал угрожать ему.

Ранее сообщалось, что участник СВО оказался в трудовом рабстве в Подмосковье после того, как познакомился с неизвестными.