Мигрант загнал россиянина в трудовое рабство

В городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа владелец «ИП Маммедли Амин Аллахверди Оглы» загнал жителя Кургана в трудовое рабство. Об этом пишет Telegram-канал «Русская община ZOV».

По данным канала, предприниматель насильно удерживает работников и угрожает им. Когда курганец решил уйти, работодатель приехал к нему в сопровождении охраны и избил. Когда россиянин сбежал, ему стали приходить угрозы. Также рабочие говорят, что боятся обращаться в полицию, так как предприниматель обладает обширными связями.

«Просим компетентные органы обратить внимание на это дело и привлечь к уголовной ответственности всех виновных в соответствии с законами РФ», — призвали авторы публикации.

13 мая сообщалось, что участник СВО оказался в трудовом рабстве в Подмосковье после того, как познакомился с неизвестными. Во время отпуска в Москве мужчина познакомился с неизвестными на Ленинградском вокзале, и они предложили военному выпить. В результате он оказался в микрорайоне Клязьма, где его насильно удерживали и заставляли работать.

Ранее мужчину, пропавшего подростком 26 лет назад, нашли в загоне у соседа.