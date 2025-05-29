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Чтобы избежать гнева жены из-за трат, россиянин соврал, что его обокрали, и поплатился

Тагильчанин хотел избежать гнева жены из-за трат и соврал, что его обокрали
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Shutterstock

В Нижнем Тагиле мужчина попал под суд, желая избежать гнева жены из-за трат. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Согласно материалам дела, мужчина не хотел, чтобы жена узнала о том, куда он потратил часть зарплаты. Во время поездки на такси он договорился с водителем, что переведет ему 50 тысяч рублей и тот их обналичит. Таксист выполнил просьбу пассажира, после чего они расстались. Мужчина несколько дней не появлялся дома, на звонки супруги не отвечал.

По возвращении домой тагильчанину все же пришлось объясняться по поводу исчезнувшей с его карты крупной суммы. Он не придумал ничего лучше, чем версия с ограблением.

«Он придумал версию о том, что в гостях он передал свой телефон знакомому, которому требовалось позвонить. И якобы тот, воспользовавшись установленным в телефоне банковским приложением, самовольно перевел с его банковского счета 50 000 рублей неизвестному лицу», — рассказали в пресс-службе.

Женщина не поверила в эту версию, но супруг, чтобы доказать свою правоту, обратился в полицию с заявлением. Там, изучив обстоятельства случившегося, раскрыли обман гражданина. Ему отказали в возбуждении уголовного дела, и привлекли его к ответственности самого: по статье «Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления» УК РФ.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей.

Ранее петербуржец отсудил у бывшей жены компенсацию за оскорбление в переписке.

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