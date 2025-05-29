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«Грохот стекол, начало что-то гореть»: очевидица – о прилете БПЛА в жилой дом в Москве

Жительница Москвы рассказала о грохоте стекол и пожаре после попадания БПЛА в жилой дом
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

После попадания беспилотника в жилой дом на проспекте Вернадского в Москве послышался «страшный грохот», а затем под окнами начался пожар. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница ЖК «Миракс парк» Елена. По словам женщины, она очень испугалась, поскольку была дома с двумя детьми, а в момент прилета находилась у окна.

«Живу во втором корпусе «Миракс парка», прилет был выше меня. Я как раз была у окна, прилетело в такое же окно, но выше. Я не спала. Качала малыша на руках. В районе 1:51 начался страшный грохот. По ощущениям было несколько массивных ударов по дому. Потом грохот стекол и под окнами начало что-то гореть. Испугалась я очень, потому что дома два малыша. Дом поврежден в районе 26 этажа. Выбило стекла. У окна пострадавшей квартиры спала мама с ребенком, ребенок получил царапину. Их защитила плотная штора. Быстро приехала полиция и пожарные. Всю ночь работали», — сказала она.

29 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что БПЛА повредил жилой дом на проспекте Вернадского в Москве. Он заявил, что серьезных повреждений и пострадавших в здании нет. По словам Собянина, всего системы ПВО отразили атаки трех беспилотников, атаковавших Московский регион.

Ранее Минобороны РФ сообщило о кратном увеличении числа атак ВСУ на объекты в России после 20 мая.

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