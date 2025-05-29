В РФ сообщили о беспрецедентном числе кибератак со стороны Украины

Россия столкнулась с беспрецедентным количеством кибератак на свою цифровую инфраструктуру со стороны Украины и успешно отражает эти атаки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих за вопросы безопасности, передает ТАСС.

Вершинин подчеркнул, что Россия — единственная страна, которая подверглась столь масштабным и системным компьютерным атакам на национальную информационную инфраструктуру.

«Тем не менее мы смогли обеспечить защиту таких объектов и продолжаем успешно отражать диверсии с применением информационно-коммуникационных технологий», – заявил замминистра.

До этого стало известно, что в первом квартале 2025 года число кибератак на финансовый сектор РФ выросло вдвое. При этом с серьезным вызовом столкнулись банки. В январе-марте им приходилось отражать две тысячи кибератак ежемесячно.

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