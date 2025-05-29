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Стало известно, какие красители в еде и напитках опасны для здоровья

Pravda.Ru: химические красители в еде и напитках опасны для здоровья
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Tatevosian Yana/Shutterstock/FOTODOM

Искусственные красители, которые добавляют в продукты и напитки для улучшения их внешнего вида, могут содержать компоненты, полученные из нефти, что представляет опасность для здоровья. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, например, красно-розовый краситель «красный краситель № 3», полученный из нефти, использовали при изготовлении некоторых конфет и лекарств, оранжевый Citrus Red No. 2 — для осветления кожуры апельсинов, «Оранжевый B» — для улучшения внешнего вида хот-догов.

«Некоторые исследования показывают, что красители могут вызывать гиперактивность, перепады настроения и проблемы с концентрацией у детей, особенно у тех, кто страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)», — отметили в сообщении.

Кроме того, красители могут провоцировать аллергию, добавили в сообщении.

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева до этого рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что красители в чае в пакетиках грозят проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и аллергией. По ее словам, определить есть ли красители в чае, достаточно просто: если чай очень быстро заваривается (буквально сразу же в воде появляется темный цвет); если на чашке остается темный налет, который трудно отмыть.

Ранее врач рассказала, каких препаратов лучше избегать.

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