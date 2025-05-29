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Эксперт рассказал, что грозит дачникам за нескошенную траву

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за нескошенную траву дачникам грозит штраф до 50 тысяч
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Shutterstock

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что грозит дачникам за нескошенную траву на участке.

По словам эксперта, хозяин дачного участка должен следить за его состоянием, чтобы тот не превращался в заросшую поляну.

«За неиспользование участка, предназначенного для садоводства ... , может быть наложен штраф в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее 20 000 рублей. Кроме того, предусмотрены штрафы за несвоевременное выполнение обязанности по приведению земли в пригодное состояние — для граждан от 20 000 до 50 000 рублей», — пояснил эксперт.

Кроме того, местные власти могут обратиться в суд с требованием изъять участок, если более трех лет на нем не ведутся какие-либо работы и не проводится покос.

До этого руководитель программы по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди» Константин Кобяков рассказал, что на дачном участке запрещено вырубать краснокнижные деревья и кустарники.

Ранее юрист предупредила россиян о штрафах за антисанитарию на дачах.

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