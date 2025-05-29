Эксперт рассказал, что грозит дачникам за нескошенную траву

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что грозит дачникам за нескошенную траву на участке.
По словам эксперта, хозяин дачного участка должен следить за его состоянием, чтобы тот не превращался в заросшую поляну.
«За неиспользование участка, предназначенного для садоводства ... , может быть наложен штраф в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее 20 000 рублей. Кроме того, предусмотрены штрафы за несвоевременное выполнение обязанности по приведению земли в пригодное состояние — для граждан от 20 000 до 50 000 рублей», — пояснил эксперт.
Кроме того, местные власти могут обратиться в суд с требованием изъять участок, если более трех лет на нем не ведутся какие-либо работы и не проводится покос.
До этого руководитель программы по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди» Константин Кобяков рассказал, что на дачном участке запрещено вырубать краснокнижные деревья и кустарники.
Ранее юрист предупредила россиян о штрафах за антисанитарию на дачах.