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Минвостокразвития предложило построить на Дальнем Востоке аффинажный завод

Министр Чекунков заявил о необходимости аффинажного завода на Дальнем Востоке
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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Аффинажный завод необходим для роста промышленности и привлечения инвестиций на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, часть концентратов отправляются в Китай или едут на Урал для дальнейшей переработки. На Дальнем Востоке необходимо провести работу по созданию энергетических мощностей, чтобы создать возможность переработки.

Министр отметил, что ведомство надеется на 12 трлн рублей инвестиций при создании в регионе серьезных перерабатывающих производств.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин добавил, что идею о создании аффинажа поддержал заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В декабре посол РФ в Мали Игорь Громыко заявил, что Россия планирует построить в Мали крупнейший на территории Западной Африки аффинажный завод.

Ранее непроданный в Европу газ предложили использовать для майнинга на Дальнем Востоке.

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