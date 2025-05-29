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В Амурской области обновился температурный рекорд

Новый температурный рекорд зафиксировали в Амурской области
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shuttertim82/Shutterstock/FOTODOM

Серию температурных рекордов зафиксировали в Амурской области за последние сутки. Об этом сообщает ИА PriamurMedia.

Так, 27 мая днем в Благовещенске воздух прогрелся до +33,4°С. Данный температурный показатель обновил рекорд 1947 года, тогда температурный пик составил +32,8°С.

Кроме того, обновился ночной рекорд за 28 мая. Он составил +21,1°С. Прежний действовал с 2017 года и составлял +15,8°С.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что до конца месяца почти на всей европейской территории России ожидается температура выше климатической нормы.

Накануне врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что купальный сезон стоит открывать тогда, когда вода прогреется до 22°C , чтобы не навредить здоровью. При этом закаленные и физически активные люди могут находиться в воде и при температуре в районе 17°C , поскольку их сердечно-сосудистая система легче приспосабливается к подобным условиям.

Ранее синоптик спрогнозировал жаркую погоду в Москве до конца недели.

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