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Россиянам рассказали об «очень теплой» погоде в последние дни мая

Синоптик Вильфанд: на всей европейской части РФ будет температура выше нормы
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Нина Зотина/РИА Новости

До конца месяца почти на всей европейской территории России ожидается температура выше климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Северо-Западном федеральном округе — в Архангельской, Вологодской областях и республике Коми — прогнозируется 24–30°C.

«Даже в Карелии температура будет на 7°C выше нормы — до +26°C, а в Мурманской области 28-30 мая значения будут на 8–9°C выше нормы — +20°C, что очень тепло для этого времени года», — отметил он.

Вильфанд добавил, что в Центральном федеральном округе термометр тоже покажет на 6–10°C выше нормы — от 25 до 31°C. На юге округа температура может подняться до 33°C. В Приволжском федеральном округе и на Урале температурный фон также превысит среднемноголетние значения на 7–9°C. А в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах будет 26–30°C и 25°C соответственно.

Накануне врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что купальный сезон стоит открывать тогда, когда вода прогреется до 22°C , чтобы не навредить здоровью. При этом закаленные и физически активные люди могут находиться в воде и при температуре в районе 17°C , поскольку их сердечно-сосудистая система легче приспосабливается к подобным условиям.

Ранее жительница Новосибирска не могла выйти из машины из-за снегопада.

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