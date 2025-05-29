В Иркутской области мужчина залез на дерево с медвежонком и сбросил его

В Иркутской области мужчина специально залез на сосну высотой в несколько метров, чтобы сбросить с нее медвежонка. Кадры жестокого обращения с животным опубликовал Telegram-канал СЛИВА | ИРКУТСК.

На них видно, что животное беспомощно, и живодер без труда держит его в руках и лезет с ним на высоту — по размерам медвежонок был сравним с четырехлетним ребенком. Что произошло с детенышем после падения, не уточняется. При этом лицо правонарушителя попало в кадр — снимавший его подельник не пытался его скрыть. Инцидент произошел в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района Иркутской области.

Усть-Илимская природоохранная прокуратура начала проверку по факту публикации ролика, соответствующие материалы были переданы в службу по охране животного мира.

До этого в США ветеринары надели костюмы медведей ради осиротевшего медвежонка.

С самого начала медвежонок прибыл в плохом состоянии — ослабленным и с недостаточной массой тела. Однако благодаря круглосуточному уходу, регулярному кормлению и профессиональной медицинской поддержке его здоровье стабилизировалось, а сейчас он активно набирает вес и развивается.

Ранее депутат Арапов предложил назначать живодерам психиатрическую экспертизу.