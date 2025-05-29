Жители Нью-Йорка смогут получать свою зарплату в биткоинах

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что городские власти позволят горожанам получать зарплату в биткоинах. Об этом пишет РИА Новости.

«Есть некоторые вещи, которые мы могли бы сделать в городе. Мы могли бы позволить людям оплачивать счета за коммунальные услуги с помощью биткоинов», — рассказал он.

Власти города проведут оценку возможных вариантов использования биткоина на своем уровне, уже после этого они начнут сотрудничать по данному вопросу с властями штата и федеральным правительством.

Адамс также сообщал, что городские власти Нью-Йорка начнут обучать школьников использованию криптовалют. Он подчеркнул, что обучение будет проходить непосредственно в школах.

28 мая вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом у криптоиндустрии появился сильный союзник.

Ранее Трамп сообщил о создании в США стратегического резерва криптовалют.