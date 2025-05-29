В Ставрополе началось расследование взрыва во дворе жилого дома

По факту взрыва в жилом районе Ставрополя, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает cледственное управление СК России по Ставропольскому краю.

Вечером 29 мая около многоэтажного дома на улице Чехова в Ставрополе были обнаружены тела двух мужчин с телесными повреждениями, которые характерны для воздействия взрывной волны.

На место происшествия работает группа следователей и криминалистов. Их действия координирует исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления СК России по краю Владимир Хорольский. Возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц общеопасным способом и за незаконное приобретение и хранение взрывных устройств.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего и принимаются меры по задержанию подозреваемого.

29 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что во дворе жилого дома в 204-м квартале Ставрополя на улице Чехова произошел взрыв. Инцидент произошел поздно вечером. По словам очевидцев, неизвестный мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали случайные прохожие, получившие осколочные ранения. Вскоре на место происшествия прибыли экстренные службы и врачи.

Ранее власти Ставрополя ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме.