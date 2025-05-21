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Власти Ставрополя ввели режим ЧС после взрыва газа

Ульянченко: в Ставрополе введен режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
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Telegram-канал Ставропольская телега

Власти Ставрополя ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Тухачевского. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

По словам городского главы, в связи с инцидентом он провел внеочередное заседание оперативного штаба.

«Жильцы трех подъездов пострадавшего дома эвакуированы. Дал поручение расселить в гостиницы всех, кто будет в этом нуждаться. Обеспечить людей всем необходимым», — написал Ульянченко.

Он уточнил, что, как только оперативные службы дадут разрешение, коммунальщики приступят к уборке территории, а подрядчик — к восстановительным работам.

Инцидент произошел утром 21 мая на улице Тухачевского. Местные жители отметили, что взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров.

Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа. 18-этажный дом отключили от света, газа и воды. На место ЧП прибыли спасатели. В результате взрыва повреждения получили пять этажей соседнего дома. Там образовалась пробоина в стене, ограждение двух балконов разорвано, выбиты окна в семи квартирах, говорится в сообщении.

Позже стало известно, что Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело. Следственно-оперативная группа проводит необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Ставропольский губернатор поручил за две недели восстановить дом, поврежденный при взрыве.

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