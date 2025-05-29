Россиян предупредили о новой смехе мошенничества

Мошенники размещают ссылки на Telegram-каналы жертв с предложением подписаться на них, а затем шантажируют владельцев этих каналов. Об этом РИА Новости рассказала эксперт «Народного фронта» Алла Храпунова.

Мошенники стали специально размещать ссылки на разные Telegram-каналы без соответствующей просьбы от их владельцев. После того, как канал был «прорекламирован», его создателю начинают поступать угрозы.

«Это больше относится к вопросам маркировки рекламы и шантажу в этой сфере. Каждому владельцу Telegram надо внимательно изучить все последние изменения, чтобы объективно оценивать угрозы», — сказала она.

До этого в МВД рассказали о мошенниках, предлагающих вакансии в онлайн-школах через Telegram. Сначала размещается вакансия, потом откликающимся сообщают, что место уже занято. После этого мошенник предложит соискателю заняться инвестициями и направит человека на фишинговый ресурс или передает его номер в мошеннический кол-центр.

Ранее в МВД рассказали об использовании мошенниками Telegram-ботов.