На востоке Ливии могут объявить форс-мажор из-за нападений на NOC

Власти на востоке Ливии могут объявить форс-мажор на месторождениях

Правительство на востоке Ливии заявило, что рассматривает вопрос об объявлении форс-мажора на нефтяных месторождениях и терминалах и переносе штаб-квартиры Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) из Триполи из-за нападения на здание компании. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении компании отмечается, что штаб-квартиру NOC могут перенести в безопасный город, например, в Рас-Лануф, Брега и другие.

Правительство Ливии также призвало генпрокуратуру провести расследование нападения на здание нефтяной компании.

До этого сообщалось, что в северо-западной Ливии к югу от города Эз-Завия произошла утечка нефти на одном из трубопроводов. Об этом сообщила ливийская Национальная нефтяная корпорация.

Поставка нефти с месторождения Эль-Хамада по этому трубопроводу была остановлена. Специалисты ищут причины утечки, убирают разлитую нефть и предотвращают загрязнение окружающей среды.

Ранее медики Триполи подготовились к ЧС в связи со столкновениями в городе.