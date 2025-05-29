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В Европе нашли рак у десяти детей одного и того же донора спермы

Metropoles: в Европе нашли рак у десяти детей донора спермы с редкой мутацией
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Shutterstock

В Европе нашли рак у десяти детей, зачатых с помощью спермы одного и того же донора. Об этом пишет Metropoles.

У потомков мужчины обнаружили несколько видов рака, в том числе лейкемию и неходжкинскую лимфому. У мужчины есть не менее 67 потомков, из них 23 унаследовали от него редкую генетическую мутацию, связанную с повышенным риском развития новообразований.

Сообщается, что перед передачей генетического материала отец детей не проходил полноценный скрининг — его обследовали только после того, как две семьи, столкнувшиеся с онкозаболеванием после пользования услугами клиники по лечению бесплодия, обратились в учреждение с претензиями.

До этого в США у пяти медсестер одного этажа больницы в Бостоне выявили рак мозга.

Все обнаруженные опухоли оказались доброкачественными. Двоим медсестрам диагностировали менингиому. По факту инцидента была инициирована проверка. В ходе расследования уже были исключены версии о связи этих случаев с использовавшимся в больнице одноразовыми масками, водоснабжением, а также тем, что под родильным отделением находилось отделение химиотерапии.

Ранее парацетамол оказался вреден для качества спермы.

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