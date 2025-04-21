Парацетамол оказался вреден для качества спермы

Парацетамол (как и ибупрофен) при длительном применении препарата (ежедневный прием более 7 дней) снижает активность сперматозоидов на 35%, рассказала «Газете.Ru» преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета, врач Марина Рудакова.

«Парацетамол действует за счет снижения уровня простагландинов, и, согласно экспериментам на животных, это негативно влияет на выработку гормонов при длительном применении препарата (ежедневный прием более 7 дней). Более сильное негативное влияние было выявлено на плод в утробе матери при развитии беременности. Проведенные исследования описывают испытуемых с высокой концентрацией парацетамола в моче (он имеет накопительный эффект) и снижением активности сперматозоидов на 35%», – рассказала врач.

Однако врач отмечает, что, безусловно, нельзя утверждать, что это происходит именно вследствие длительного употребления парацетамола, так как существует еще множество не менее важных факторов, которые необходимо учитывать (экологический, генетический, применение других препаратов, образ жизни и т.д.).

«Не стоит избегать или бояться принимать необходимые препараты, особенно если они были назначены врачом. Однако что касается парацетамола, то данный препарат имеет серьезное негативное влияние на печень, которое давно известно и подтверждено, следовательно желательно его заменить. В настоящее время существует множество препаратов нового поколения для снятия боли и температуры, с улучшенными характеристиками и минимизированным побочным действием, поэтому каждый человек может подобрать то, что подходит лично ему, предварительно проконсультировавшись с врачом», — заключила доктор.

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