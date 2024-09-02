Названа страна, где лесные пожары в 2023-м привели к рекордному выбросу парниковых газов

Лесные пожары, охватившие леса Канады в 2023 году, привели к выбросам парниковых газов в большем объеме, чем некоторые страны с крупнейшими выбросами. Об этом говорится в исследовании Nature.

Как пишет издание, объем выбросов углерода в результате лесных пожаров в Канаде в прошлом году составил 647 мегатонн, что превышает объемы выбросов семи из десяти крупнейших стран-эмитентов в 2022 году, включая Германию, Японию и Россию.

Только Китай, Индия и США за этот период выделили больше углерода, чем лесные пожары в Канаде. Таким образом она заняла четвертое место в мире по величине выбросов.

Выбросы от канадских лесных пожаров за последнее десятилетие составили от 29 до 121 мегатонны.

В целом, климатический кризис, вызванный сжиганием ископаемого топлива, приводит к более сухим и жарким условиям, что приводит к экстремальным лесным пожарам, напомнили ученые.

Пожары 2023 года уничтожили 15 млн гектаров по всей Канаде, это около 4% ее лесов.

У ученых вызывает беспокойство, что расчет предполагаемого объема парниковых газов основан на неточных расчетах и имеет в виду только промышленные выбросы, не считает вред от лесных пожаров.

Ранее в Хорватии из-за лесных пожаров началась эвакуация туристов.