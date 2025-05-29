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На берегу Оки обнаружили бивень мамонта

ТАСС: на берегу Оки под Рязанью обнаружили бивень мамонта весом 6 кг
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Depositphotos

На берегу Оки под Рязанью обнаружили бивень молодого мамонта весом 6 кг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, куда находку передал обнаруживший окаменелость рыбак.

Бивень сохранился «в осыпи левого пойменного берега Оки» напротив села Алеканово, откуда он, по предположению ученых, был вымыт рекой. Его длина составляет 1 м.

Крупная популяция мамонтов обитала на территории Рязанской области в ледниковом периоде (около 130 тыс. лет назад). Последние мамонты исчезли во втором тысячелетии до нашей эры. В регионе обнаружено уже более 300 местонахождений костей крупных животных четвертичного периода, большая часть которых приходится на останки мамонтов.

До этого в Австрии нашли «мамонтовую мастерскую» ледникового периода возрастом 25 000 лет.

На участке раскопок нашли две отдельные рабочие зоны. В первой древние охотники разделывали мясо мамонтов с помощью каменных инструментов, а во второй — изготавливали наконечники копий из бивней животных.

Ранее ученый объяснил, почему воскресить мамонта невозможно.

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