На берегу Оки обнаружили бивень мамонта

На берегу Оки под Рязанью обнаружили бивень молодого мамонта весом 6 кг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, куда находку передал обнаруживший окаменелость рыбак.

Бивень сохранился «в осыпи левого пойменного берега Оки» напротив села Алеканово, откуда он, по предположению ученых, был вымыт рекой. Его длина составляет 1 м.

Крупная популяция мамонтов обитала на территории Рязанской области в ледниковом периоде (около 130 тыс. лет назад). Последние мамонты исчезли во втором тысячелетии до нашей эры. В регионе обнаружено уже более 300 местонахождений костей крупных животных четвертичного периода, большая часть которых приходится на останки мамонтов.

До этого в Австрии нашли «мамонтовую мастерскую» ледникового периода возрастом 25 000 лет.

На участке раскопок нашли две отдельные рабочие зоны. В первой древние охотники разделывали мясо мамонтов с помощью каменных инструментов, а во второй — изготавливали наконечники копий из бивней животных.

Ранее ученый объяснил, почему воскресить мамонта невозможно.